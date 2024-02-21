США продлили разрешение на импорт российской рыбы и морепродуктов

Минфин США продлил разрешение на импорт российской рыбы, лосося и краба

Минфин США продлил разрешение на импорт российского лосося, трески, минтая и краба, и любой продукции, полученной при их обработке, поставки разрешены до 31 мая. Об этом говорится в генеральной лицензии, размещенной на сайте американского ведомства.

Документ касается рыбы и морепродуктов, погруженных на суда до 20 февраля 2024 года в соответствии с контрактами, заключенными до 22 декабря 2023 года. Предыдущая версия генлицензии от 22 декабря 2023-го разрешала осуществлять операции до 21 февраля 2024 года.

В декабре 2023 года Минфин США ввел запрет на импорт лосося, трески и краба из России. Как уточнили в ведомстве, санкции распространятся также на продукты, которые были полностью или частично получены из российской рыбы. Это подразумевает в том числе ту рыбу, которая была добыта в водах под юрисдикцией России или судами под российским флагом.

Россия запретила поставки готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран (Евросоюза, США и Норвегии) 25 июля 2023 года. В Минэкономразвития подчеркнули, что отказ от импорта из этих стран освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят российские производители.