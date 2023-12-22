США запретили импорт лосося и краба из России

Минфин США вводит запрет на импорт из России лосося, трески и краба

Минфин США ввел запрет на импорт лосося, трески и краба из России. Об этом пишет ТАСС

В заявлении американского ведомства отмечается, что запрет также распространяется и на продукты, которые были полностью или частично получены из российской рыбы. Это подразумевает в том числе ту рыбу, которая была добыта в водах под юрисдикцией России или судами под флагом РФ.

25 июля правительство России ввело запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Речь идет о товарах из Евросоюза, США и Норвегии.

При этом осол России в Осло Теймураз Рамишвили заявил, что запрет ввоза в Россию морепродуктов и продукции из рыбы из Норвегии имеет свои плюсы. По словам российского дипломата, запрет на импорт лишь поможет российским компаниям занять освободившиеся ниши на рынке.