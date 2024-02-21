Россиянам предложили пожить в квартире с комфортом и заработать

В Воронеже девелопер объявил о наборе в штат тестировщиков комфорта квартир

В Воронеже ищут тестировщиков комфорта квартир. О наборе в штат соответствующих специалистов федеральный девелопер объявил на популярной онлайн-площадке для объявлений.

От кандидата требуется созерцать закатные пейзажи за окном и прогуливаться по тенистым аллеям у дома. Водоснабжение в квартире соискателю придется проверять, проводя каждый вечер в горячей ванне. Тестировать шумоизоляцию в доме нужно будет, выкручивая музыку на полную громкость и прибивая полки. В обязанности сотрудника также войдет оценка безопасности детских площадок и развитости досуговой инфраструктуры.

Отчет о проделанной работе необходимо будет представлять ежедневно. Доход на этой позиции оценивается в сотнях тысяч рублей.

Ранее предприимчивые россияне решили подзаработать на размотке елочных гирлянд. Расценки варьируются от сотни до пяти тысяч рублей, но, как отмечается в объявлениях, собственные нервы дороже.

Помимо такой сезонной вакансии, на виртуальных площадках можно встретить объявления о работе директором по мемам, хоккейным скаутом и котоняней. Существуют и такие необычные должности, как сборщик шампиньонов и вожатый служебных собак. Редкие счастливцы могут стать конфетчиками и вожатыми поросят.