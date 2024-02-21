Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:49, 21 февраля 2024Среда обитания

Россиянам предложили пожить в квартире с комфортом и заработать

В Воронеже девелопер объявил о наборе в штат тестировщиков комфорта квартир

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Воронеже ищут тестировщиков комфорта квартир. О наборе в штат соответствующих специалистов федеральный девелопер объявил на популярной онлайн-площадке для объявлений.

От кандидата требуется созерцать закатные пейзажи за окном и прогуливаться по тенистым аллеям у дома. Водоснабжение в квартире соискателю придется проверять, проводя каждый вечер в горячей ванне. Тестировать шумоизоляцию в доме нужно будет, выкручивая музыку на полную громкость и прибивая полки. В обязанности сотрудника также войдет оценка безопасности детских площадок и развитости досуговой инфраструктуры.

Отчет о проделанной работе необходимо будет представлять ежедневно. Доход на этой позиции оценивается в сотнях тысяч рублей.

Материалы по теме:
Ломать и строить Россияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране?
Ломать и строитьРоссияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране?
15 июля 2020
«Здесь люди не могут жить» Что на самом деле творилось на съемках легендарного «Квартирного вопроса»
«Здесь люди не могут жить»Что на самом деле творилось на съемках легендарного «Квартирного вопроса»
9 октября 2021

Ранее предприимчивые россияне решили подзаработать на размотке елочных гирлянд. Расценки варьируются от сотни до пяти тысяч рублей, но, как отмечается в объявлениях, собственные нервы дороже.

Помимо такой сезонной вакансии, на виртуальных площадках можно встретить объявления о работе директором по мемам, хоккейным скаутом и котоняней. Существуют и такие необычные должности, как сборщик шампиньонов и вожатый служебных собак. Редкие счастливцы могут стать конфетчиками и вожатыми поросят.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      «Теперь пускай худеют». Володин заявил о возвращении России рыбы, десятилетиями поедавшейся англичанами

      Великобритания ввела санкции против тюремщиков Навального

      На Украине резко увеличилось число мошенничеств

      В России связали фейк о банкротстве СПБ Биржи с попыткой манипулировать акциями

      В Госдуме призвали защитить интересы добросовестных клиентов Киви Банка

      В России отреагировали на согласование Евросоюзом 13-го пакета санкций

      Беременная москвичка попала в больницу с огнестрельным ранением из-за сумочки

      В МИД России обвинили Киев в торговле вещами погибших российских солдат

      Одесский горсовет решил не менять русские названия улиц

      Россиянам предложили пожить в квартире с комфортом и заработать

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше