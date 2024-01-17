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17:50, 17 января 2024Среда обитания

Россияне решили подзаработать на размотке гирлянд

Россияне предложили профессионально распутать елочные гирлянды

Фото: Wes Hicks / Unsplash

Один из самых утомительных посленовогодних ритуалов — размотка елочной гирлянды. Некоторые предприимчивые россияне решили на этом подзаработать. Соответствующие объявления на популярных площадках обнаружили журналисты «Радиоточки НСН».

Авторы объявлений предлагают профессионально распутать украшения на новогодних елках. Особой трудоемкостью отличается размотка тонкой гирлянды-росы. Расценки варьируются от сотни до пяти тысяч рублей, но, как отмечается в объявлениях, собственные нервы дороже.

Ранее крупнейшая сеть гипермаркетов в Великобритании Tesco объявила о приеме на работу распутывателей новогодних гирлянд. Любой посетитель магазина сможет принести запутанное украшение и отдать его специалисту.

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      Виктория Клабукова
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