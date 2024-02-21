Турецкая лира обновила исторический минимум

Курс турецкой валюты обновил исторический минимум и достиг 31 лиры за доллар

Курс турецкой валюты 21 февраля обновил исторический минимум по отношению к американской и достиг 31 лиры за доллар США. Об этом свидетельствуют данные торгов на международном рынке Форекс.

Котировки преодолели эту отметку в 15:30 по московскому времени, а в моменте достигали уровня в 31,0095 лиры. На момент написания материала курс доллара к турецкой валюте составлял 31,0020 лиры (плюс 0,34 процента к отметке закрытия предыдущего торгового дня).

Ослабление лиры продолжается на фоне рекордной инфляции в Турции. По итогам января 2024 года индекс потребительских цен достиг 64,86 процента в годовом выражении по сравнению с 64,77 процента в декабре. При этом местные потребители оценили годовую инфляцию в 96 процентов — в 1,5 раза выше официальных данных о росте потребительских цен.

В феврале участники опроса Центрального банка Турции спрогнозировали ослабление национальной валюты к концу года. По мнению 68 участников исследования из числа экспертов и представителей реального и финансового секторов экономики, курс доллара составит 40 лир за один доллар.