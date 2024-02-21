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07:00, 21 февраля 2024Россия

В МИД заявили об отсутствии данных о новых мирных инициативах по Украине

МИД РФ: в Москве не слышали о новых мирных предложениях по Украине

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В Москве не слышали о новых мирных предложениях по урегулированию украинского кризиса за последние несколько месяцев. Об этом рассказал РИА Новости замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Откровенно говоря, за последние несколько месяцев мы ничего не слышали о каких-либо новых мирных предложениях по урегулированию украинского кризиса», — отметил он.

По словам Галузина, в целом с начала спецоперации с подобными предложениями выступили около 20 государств и региональных объединений. В частности, Китай, Бразилия, африканские страны. Многие из представленных ими идей содержат принципиальные моменты, которые Россия разделяет.

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