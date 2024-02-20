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19:47, 20 февраля 2024Бывший СССР

Путин опроверг отказ Москвы от переговоров с Киевом

Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Фото: Globallookpress.com

Москва никогда не отказывалась от мирного способа разрешения конфликта с Киевом. Отказ России от переговоров опроверг глава российского государства Владимир Путин на встрече с министром обороны страны Сергеем Шойгу, передает РИА Новости.

«Россия никогда не была против переговоров, мы всегда за переговоры, это касается и Украины», — сообщил российский президент.

16 февраля о готовности Москвы к переговорам также рассказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, «мяч на стороне Киева».

В ходе встречи Путин также допустил контакты с США по вопросам стратегической стабильности через министерства обороны и иностранных дел.

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      Глеб Палехов
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