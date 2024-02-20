Путин опроверг отказ Москвы от переговоров с Киевом
Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
Москва никогда не отказывалась от мирного способа разрешения конфликта с Киевом. Отказ России от переговоров опроверг глава российского государства Владимир Путин на встрече с министром обороны страны Сергеем Шойгу, передает РИА Новости.
«Россия никогда не была против переговоров, мы всегда за переговоры, это касается и Украины», — сообщил российский президент.
16 февраля о готовности Москвы к переговорам также рассказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, «мяч на стороне Киева».
В ходе встречи Путин также допустил контакты с США по вопросам стратегической стабильности через министерства обороны и иностранных дел.