В Польше предложили запретить ввоз украинской сельхозпродукции

В польском сейме предложили полное эмбарго на ввоз сельхозпродукции с Украины

В Польше предложили полностью запретить ввоз сельхозпродукции с Украины. С такой инициативой выступил экс-министр сельского хозяйства и развития села республики, депутат сейма Роберт Телюс, его слова приводит РИА Новости.

Он заявил, что подает заявление об изменении повестки дня, чтобы включить в нее «важную для польского сельского хозяйства резолюцию, которая обяжет правительство ввести эмбарго». Парламентарий отметил, что на решение вопроса необходимо лишь две минуты — они потребуются, чтобы министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский и министр развития и технологии Кшиштоф Хетман подписали соответствующее распоряжение.

По словам Телюса, принятие этой меры позволит остановить массовые протесты фермеров, которые начались по всей стране 9 февраля. Польские аграрии перекрывают трассы и подъезды к пограничным пунктам пропуска, протестуя из-за наводнивших страну дешевых продуктов с Украины.

Ранее Секерский заявил, что выгода Киева, полученная благодаря отмене пошлин для украинских товаров, вредит при этом местным фермерам. «Либерализация торговли, введенная в 2022 году, на основании которой Украине разрешено ввозить свои товары без таможенных пошлин, не может наносить удар по польским фермерам», — утверждал глава польского Минсельхоза.