Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
16:23, 21 февраля 2024Экономика

В Польше предложили запретить ввоз украинской сельхозпродукции

В польском сейме предложили полное эмбарго на ввоз сельхозпродукции с Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Польше предложили полностью запретить ввоз сельхозпродукции с Украины. С такой инициативой выступил экс-министр сельского хозяйства и развития села республики, депутат сейма Роберт Телюс, его слова приводит РИА Новости.

Он заявил, что подает заявление об изменении повестки дня, чтобы включить в нее «важную для польского сельского хозяйства резолюцию, которая обяжет правительство ввести эмбарго». Парламентарий отметил, что на решение вопроса необходимо лишь две минуты — они потребуются, чтобы министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский и министр развития и технологии Кшиштоф Хетман подписали соответствующее распоряжение.

Материалы по теме:
«Девальвации не будет!» 25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
«Девальвации не будет!»25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
17 августа 2023
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024

По словам Телюса, принятие этой меры позволит остановить массовые протесты фермеров, которые начались по всей стране 9 февраля. Польские аграрии перекрывают трассы и подъезды к пограничным пунктам пропуска, протестуя из-за наводнивших страну дешевых продуктов с Украины.

Ранее Секерский заявил, что выгода Киева, полученная благодаря отмене пошлин для украинских товаров, вредит при этом местным фермерам. «Либерализация торговли, введенная в 2022 году, на основании которой Украине разрешено ввозить свои товары без таможенных пошлин, не может наносить удар по польским фермерам», — утверждал глава польского Минсельхоза.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      В Испании не подтвердили личность убитого пилота, угнавшего российский вертолет на Украину. Что известно о деле?

      Россиян предостерегли от употребления опасных для здоровья видов рыбы

      Жители российского города пожаловались на нашествие муравьев

      Россиянка связалась с лже-риелтором и потеряла тысячи рублей

      Генсек НАТО признал сложность ситуации для ВСУ после потери Авдеевки

      Россияне описали обстановку около визового центра Китая словом «нервная»

      Россиянка лишила отца не вернувшегося с СВО солдата выплат от государства

      ЦБ оценил возможности Киви Банка для возврата средств держателям кошельков

      На Украине заявили о продолжении контрнаступления ВСУ

      Додик сообщил Путину о попытках отбиться от антироссийских санкций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше