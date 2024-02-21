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13:22, 21 февраля 2024Наука и техника

В России оценили советскую «Березу»

Военный эксперт Матвийчук: советский танк Т-80 не потерял своей актуальности

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Советский танк Т-80УД «Береза», который заметили в распоряжении Вооруженных сил Украины, отличается от других машин серии дизельным двигателем. Возможности модификаций Т-80 оценил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Известиями».

Он отметил, что базовая версия Т-80 оснащена газотурбинным двигателем. «Смысл заключался в том, что танк неприхотлив в эксплуатации. Его можно применить в любых климатических условиях. Он устойчив как к минусовым, так и к плюсовым температурам. Также соответствует всем стандартам основного боевого танка, который разрабатывался для Советского Союза, а потом и для Российской армии», — сказал военный эксперт. Он добавил, что российские Т-80 не потеряли своей актуальности.

По его словам, опыт эксплуатации показал чувствительность газотурбинной силовой установки к загрязненной и задымленной местности, поэтому в СССР разработали версию машины с дизельным двигателем мощностью 1000 лошадиных сил. Матвийчук предположил, что ВСУ взяли Т-80УД, которые достались Киеву от СССР, с хранения.

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Ранее в феврале советский танк Т-80УД заметили на Украине. В сети появился ролик, демонстрирующий редкую машину.

В том же месяце стало известно, что «Омсктрансмаш» отправил очередную партию модернизированных танков Т-80БВМ Министерству обороны России. Усовершенствованные машины получили дополнительные блоки динамической защиты.

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      Даниил Иринин
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