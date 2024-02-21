В России связали фейк о банкротстве СПБ Биржи с попыткой манипулировать акциями

ЦБ: фейк о банкротстве СПБ Биржи привел к резкому падению ее акций

Причиной резкого падения акций СПБ Биржи стало фейковое заявление о банкротстве торговой площадки. Попытки манипулирования рынком в отношении ценных бумаг с распространением ложной информации связали в Банке России.

Из-за фейка акции площадки подешевели на 35,8 процента на торгах Московской биржи и на 13,4 процента на СПБ Бирже в течение 19 минут. Это привело к отклонению параметров торгов и продаже ценных бумаг в убыток.

О поступлении в Арбитражный суд Москвы заявления о банкротстве СПБ Биржи стало известно 27 ноября. Представители компании опровергли подачу этих документов и заявили об устойчивом финансовом состоянии, однако ценные бумаги к тому моменту обвалились на треть.

Центробанк назвал ситуацию с заявлением о «банкротстве» СПБ Биржи близкой к преступлению. По словам главы службы потребителей регулятора Михаила Мамуты, это «совершенно недопустимый кейс», в котором должны разобраться и правоохранительные органы, и подразделения регулятора, отвечающие за недобросовестные практики на рынке.

По мнению ведущего аналитика отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрея Кочеткова, за слухами о банкротстве СПБ Биржи может стоять кто-то из владельцев иностранных бумаг, недовольных включением платформы в санкционный список США. Разговоры о банкротстве биржи он назвал «излишними», но признал, что у платформы действительно есть некоторые сложности с операциями.