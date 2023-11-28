Банк России назвал подложное банкротство СПБ Биржи близким к преступлению

ЦБ: ситуация с заявлением о «банкротстве» СПБ Биржи близка к преступлению

Ситуация с заявлением о «банкротстве» СПБ Биржи близка к преступлению. Об этом в кулуарах конференции Банка России «Фокус на клиента» заявил глава службы потребителей регулятора Михаил Мамута, его слова приводит РБК.

Представитель ЦБ назвал ситуацию с подложным банкротством биржи «совершенно недопустимым кейсом», в котором должны разобраться и правоохранительные органы, и подразделения регулятора, отвечающие за недобросовестные практики на рынке.

«То, что мы вчера увидели, — это не злоупотребление правом, это уже близко к преступлению. И мне кажется, правоохрана должна разобраться, что произошло», — пояснил Мамута.

Произошедший инцидент, очевидно, манипулирование ценой на акции СПБ Биржи. По словам представителя Банка России, на фоне новостей о банкротстве площадки рынок «очень сильно упал, потом быстро отрос». В моменте обвал ценных бумаг площадки достигал 34 процентов, и на этом падении могли заработать неизвестные лица. Расследование подобных преступлений занимает достаточно много времени и регулятор поделится информацией о нем, пообещал Мамута.

В понедельник, 27 ноября, стало известно о поданном СПБ Биржей заявлении на банкротство. Иск был зарегистрирован в Арбитражном суде, имя заявителя не раскрывалось. Позднее представитель торговой площадки опроверг подачу документов на банкротство и назвал устойчивым ее финансовое состояние.

Позднее СПБ биржа заявила о намерениях обратиться в правоохранительные органы для расследования инцидента о неправомерной подаче заявления о банкротстве. Организация предупредила, что недобросовестные лица могут использовать новостную повестку для реализации неких преступных действий, и попросила аккуратно воспринимать любую информацию о работе биржи.