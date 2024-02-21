Глава МАГАТЭ Гросси: Запорожскую АЭС отключили от резервной внешней ЛЭП

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потеряла связь с последней внешней резервной линией электропередачи (ЛЭП) во вторник, 20 февраля. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Запорожская АЭС потеряла контакт с последней резервной внешней линией электропередачи и получает электричество, в котором она нуждается, через единственную линию напряжением 750 кВ, что вновь подрывает хрупкую ядерную безопасность и ситуацию с безопасностью на объекте», — говорится в отчете на сайте МАГАТЭ.

Российская сторона утверждает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрел станции.

Отключения электроэнергии стали опасны для ЗАЭС

По данным агентства, линия в 330 кВ была отключена из-за «неисправности, произошедшей на другом берегу реки Днепр». В МАГАТЭ отмечают, что постоянные отключения электроэнергии несут серьезные проблемы для крупнейшей в Европе атомной электростанции. ЗАЭС нужна электроэнергия для поддержания важных функций даже при приостановке работы станции: например, для охлаждения реакторов.

ЗАЭС по-прежнему получает необходимую ей электроэнергию от своей единственной линии 750 кВ, но потеря линии 330 кВ означает, что у станции в настоящее время нет резервных вариантов внешнего электроснабжения. До конфликта на станции имелись четыре линии 750 кВ и шесть линий 330 кВ МАГАТЭ

Рафаэль Гросси Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

«Хотя полной потери внешнего электроснабжения в этом случае не произошло, с августа 2022 года на ЗАЭС произошло восемь аварий с полной потерей внешнего электроснабжения, что вынудило ее временно полагаться на аварийные дизель-генераторы», — объясняют ситуацию в МАГАТЭ.

Ситуацию на ЗАЭС назвали проблемой глобального уровня

19 февраля председатель комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал о продолжающихся обстрелах Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Он отметил, что российская сторона предпринимает всевозможные меры, чтобы защитить энергетический объект и не допустить аварии и экологической катастрофы из-за обстрелов.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«На Запорожской электростанции наши подразделения несут службу, вместе с тем продолжаются обстрелы, попытки переправы со стороны ВСУ, также дроны, что напрямую угрожает радиационной безопасности. Вместе с тем МАГАТЭ на сегодняшний день не принимает должных мер по образумливанию вэсэушников в части недопущения этого», — сказал российский депутат.

6 февраля глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС проблемой глобального уровня, которая выходит за рамки технических аспектов. 7 февраля он лично посетил энергообъект с рабочим визитом.