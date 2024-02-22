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23:30, 22 февраля 2024Спорт

Азербайджанский клуб с россиянином в воротах вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Азербайджанский «Карабах» с Луневым в воротах вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Азербайджанский «Карабах» вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 1/16 финала «Карабах» оказался сильнее португальской «Браги» по сумме двух матчей (6:5). В первой встрече азербайджанский клуб одержал победу со счетом 4:2. Вторая игра, решающий мяч в которой был забит на 122-й минуте, завершилась со счетом 2:3. «Карабах» с 57-й минуты играл в меньшинстве.

В обоих матчах в воротах «Карабаха» стоял российский футболист Андрей Лунев. Тренирует команду Гурбан Гурбанов.

«Карабах» впервые в истории сыграл на стадии плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка матчей 1/8 финала состоится 23 февраля в Ньоне (Швейцария), сами игры пройдут 7 и 14 марта.

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      Дарья Коршунова
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