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09:48, 22 февраля 2024Спорт

Глава UFC рассказал о подарке Путина Нурмагомедову

Глава UFC Уайт заявил, что Путин подарил Нурмагомедову недвижимость в России
Дэйна Уайт

Дэйна Уайт. Фото: Rich Storry / USA TODAY Sports / Reuters

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о подарке президента России Владимира Путина бывшему чемпиону организации в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Его слова приводит YouTube-канал Games With Names.

Уайт заявил, что Путин подарил спортсмену и его отцу недвижимость в России на 20 миллионов долларов. «Когда Хабиб достиг такого уровня славы, мы разговаривали с ним, будто с Конором Макгрегором», — подчеркнул глава UFC.

В ноябре 2019 года Нурмагомедов рассказал о встречах с Путиным. Боец узнал, что президент справляется с бешеным ритмом жизни и стрессом, занимаясь спортом и ведя здоровый образ жизни.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году. Он завоевал титул чемпиона UFC в легком весе в 2018-м и трижды защитил его в поединках с Конором Макгрегором, Дастином Порье и Джастином Гейджи, после чего объявил об уходе из спорта. Непобежденный россиянин одержал 29 побед в боях по правилам ММА.

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      Анастасия Борисова
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