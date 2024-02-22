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13:05, 22 февраля 2024Россия

Медведев отреагировал на смерть Навального

Медведев о Навальном: ничего хорошего сказать не могу, плохого говорить не буду

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ничего хорошего об Алексее Навальном (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) он сказать не может, а плохого говорить не будет. Так он отреагировал на смерть Навального в колонии на Ямале в ходе встречи с журналистами российских СМИ, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

«Как у нас принято говорить, об ушедших или хорошо, или ничего. Ничего хорошего про него я сказать не могу, плохого говорить не буду. Если есть сторонники, ну что ж, с этим надо считаться, но не преувеличивать этот фактор. Сейчас страна другим живет», — сказал Медведев.

Он добавил, что в России никто сейчас не борется с Навальным, потому что его уже нет в живых. Комментируя возложение сторонниками цветов в память о нем, Медведев добавил, что это не является уголовным преступлением или даже административным нарушением.

Навальный отбывал срок в исправительной колонии «Полярный волк» на Ямале, куда его в конце 2023 года вывезли из ИК-6 строгого режима в Мелехово Владимирской области. По сообщению ФСИН, осужденный почувствовал себя плохо сразу после прогулки 16 февраля и потерял сознание. Врачи не смогли его спасти.

В 2021 году Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». Летом 2023 года Навального приговорили еще к 19 годам колонии — его признали виновным в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.

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      Анастасия Шейкина
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