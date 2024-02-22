Медведев назвал доносительство «совершенно нормальным»

Медведев заявил, что сообщать в спецслужбы о террористах должен любой гражданин

Доносительство как форма реагирования граждан на происходящее является «совершенно нормальным». Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с журналистами российских СМИ, на которой присутствовала и «Лента.ру».

По мнению политика, доносительство — это частично философская и мировоззренческая проблема. Он согласился, что в современной России не нужна «атмосфера 1930-х годов». При этом он подчеркнул, что россияне должны проявлять внимание ко всему происходящему. «Иначе этим будут пользоваться враги, те же самые диверсанты, террористы. И я считаю, что об этом сообщать в специальные службы, правоохранительные органы должен любой гражданин. Это совершенно нормально», — сказал Медведев.

Он также отметил, что Россия в плане доносов «далеко не впереди планеты всей». Политик обратил внимание журналистов на большое количество сообщений и сигналов от жителей США и Европы. В пример он привел случай, произошедший во время частной поездки в Финляндию с друзьями в 1990-х годах, когда на автодорогах страны еще отсутствовали видеокамеры. В пути машина с россиянами превысила скоростной норматив примерно на 40 километров в час. «Через 10 минут нас тормозят. Почему? Подчеркиваю, камер не было, там ничего не замеряли. Какой-то бдительный человек уже позвонил, там вот машина с русскими номерами едет с нарушением правил дорожного движения. Но он был прав. Это мы были неправы», — поделился Медведев.

По его словам, не каждое сообщение в спецслужбы или правоохранительные органы нужно морально осуждать, однако дух доносительства поддерживать не стоит.

Но реагировать, особенно в ситуации, когда твоя страна воюет, необходимо. И в смысле принятия жестких законов, и в смысле контроля за тем, что происходит Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Ранее депутат Госдумы Сардана Авксентьева заявила, что в России необходимо бороться с «вирусом доносительства». По ее словам, ситуация с доносами способна переродиться «в пандемию».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что доносительство является отрицательным явлением общественной жизни. Он подчеркнул, что резонансные случаи доносительства в Кремле не фиксируются.