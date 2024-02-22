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17:45, 22 февраля 2024Россия

Появилось видео взлета стратегического бомбардировщика с Путиным на борту

Опубликовано видео взлета бомбардировщика Ту-160М с Путиным на борту

Появилось видео взлета стратегического бомбардировщика Ту-160М с президентом России Владимиром Путиным на борту. Запись опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

На кадрах видно, как самолет движется по взлетной полосе и поднимается в воздух, постепенно набирая высоту.

Ранее президент Путин поделился впечатлениями от полета. Он остался доволен качеством бомбардировщика и заявил, что его можно принимать в состав Вооруженных сил России.

22 февраля Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода имени Горбунова в Татарстане, чтобы совершить полет на российском стратегическом ракетоносце Ту-160М. В сети также появились кадры, на которых видно, как глава государства поднимается на по специальной лестнице. Глава государства пробыл в воздухе 30 минут, еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, решение совершить полет Путин принял днем ранее, когда осмотрел Ту-160М в цеху авиазавода, поднялся в кабину и посидел за штурвалом. Отвечая на вопрос о маршруте полета, представитель Кремля заявил, что это военная тайна.

Стратегические ракетоносцы Ту-160М являются частью ядерной триады России и могут нести на борту ядерное оружие. Это самый крупный и мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла.

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      Константин Лысяков
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