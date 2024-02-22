Путин сел за штурвал стратегического бомбардировщика. Это его четвертый полет на боевом самолете

Путин совершил 30-минутный полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М

Президент России Владимир Путин сел за штурвал стратегического ракетоносца Ту-160М «Илья Муромец». Борт взлетел с полосы Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова.

Глава государства пробыл в воздухе 30 минут, уточняет ТАСС. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что полет Путина продлится до 40 минут. В ответ на вопрос о маршруте полета официальный представитель Кремля заявил, что это военная тайна.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

До того как президент совершил полет, Пескова спросили, почему Путин на аэродроме в Казани решил подняться на борт самолета. «Потому что он вчера принял решение совершить полет», — ответил представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину.

Путин прокомментировал свой полет

После приземления президент поделился впечатлениями и заявил, что у него хорошие впечатления от полета на Ту-160М. Техника, по его словам, отличная.

Мы получаем новую технику, техника отличная! Она, действительно, нового поколения. Как я сказал командиру судна и сейчас еще раз скажу руководству Министерства обороны, конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил Владимир Путин президент России

Накануне, 21 февраля, президент осмотрел Ту-160М в цеху авиазавода, поднялся в кабину и посидел за штурвалом. Когда Путин узнал, что у ракетоносца нет имени, он предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Взлет Ту-160М с Путиным на борту попал на видео

На опубликованных кадрах видно, как ракетоносец движется по взлетной полосе и поднимается в воздух в небе над Казанью.

Это уже четвертый полет Путина на боевом самолете

Глава государства не в первый раз садится за штурвал. При этом на бомбардировщике Ту-160 — на версии до модернизации — он уже летал. Первый 10-минутный полет с инструктором на штурмовике Су-25УБ Путин, занимавший тогда должность премьер-министра, совершил в октябре 1999 года во время посещения учебно-тренировочной базы при Краснодарском высшем авиационном училище.

В марте 2000 года Путин, когда был на посту исполняющего обязанности президента, совершил перелет из Краснодара в Грозный на месте второго пилота истребителя-перехватчика Су-27УБ. В августе 2005 года российский лидер впервые совершил полет на борту стратегического бомбардировщика Ту-160 из аэропорта Чкаловский в район учений стратегической дальней авиации и Северного флота на Кольском полуострове.

Военный эксперт объяснил уникальность ракетоносца Ту-160М

Как объяснил военный эксперт Анатолий Матвийчук, модернизированный Ту-160М может превосходить базовую модификацию по всем параметрам. Он предположил, что самолет способен нести до 24 крылатых ракет в пусковых установках барабанного или револьверного типа — и Х-555, и Х-101, и Х-15, и Х-55. По словам эксперта, вооружение нового самолета позволяет ликвидировать любую наземную цель.

В свою очередь, заслуженный пилот России Юрий Сытник отмечал, что модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М получат новое вооружение и усовершенствованное оборудование. Он указал, что появились новые ракеты «Кинжал», Х-32, Х-35, поэтому под них идет модернизация самолета.

Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что в 2024 году Воздушно-космические силы России получат два новых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М. Так он высказался о приоритетных задачах Вооруженных сил РФ в новом году.