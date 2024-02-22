Президент Путин назвал хамством слова Байдена в свой адрес

Президент России Владимир Путин назвал хамством высказывания американского коллеги Джо Байдена в свой адрес. Слова российского лидера передает РИА Новости.

«Хамским», — ответил президент на просьбу прокомментировать слова Байдена, назвавшего его crazy S.O.B. («сумасшедший сукин сын») на закрытом мероприятии для доноров по сбору денег для своей предвыборной кампании.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высказывание Байдена являются огромным позором для самих Соединенных Штатов. «Хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина», — отметил Песков.