Путин после Казани прибыл в Чувашию

Президент Путин после посещения Казани прибыл с рабочей поездкой в Чувашию

Президент России Владимир Путин в четверг, 22 февраля, прибыл с рабочим визитом в Чувашию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

До этого глава государства два дня провел в Казани. Там он поучаствовал в церемонии открытия Игр будущего, а также провел ряд двухсторонних встреч с главами шести стран.

22 февраля Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода имени Горбунова в Татарстане, чтобы совершить полет на стратегическом ракетоносце-бомбардировщике Ту-160М. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что маршрут полета является военной тайной.

Затем глава государства проехал по новой трассе М-12 «Восток» за рулем «КамАЗа». Отмечается, что на грузовике глава государства поехал на встречу с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями фур.