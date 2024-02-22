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20:39, 22 февраля 2024Россия

Путин после Казани прибыл в Чувашию

Президент Путин после посещения Казани прибыл с рабочей поездкой в Чувашию

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в четверг, 22 февраля, прибыл с рабочим визитом в Чувашию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

До этого глава государства два дня провел в Казани. Там он поучаствовал в церемонии открытия Игр будущего, а также провел ряд двухсторонних встреч с главами шести стран.

22 февраля Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода имени Горбунова в Татарстане, чтобы совершить полет на стратегическом ракетоносце-бомбардировщике Ту-160М. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что маршрут полета является военной тайной.

Затем глава государства проехал по новой трассе М-12 «Восток» за рулем «КамАЗа». Отмечается, что на грузовике глава государства поехал на встречу с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями фур.

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      Никита Абрамов
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