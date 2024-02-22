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09:02, 22 февраля 2024Путешествия

Раскрыт самый популярный регион для отдыха россиян в феврале

Дальний Восток стал самым популярным регионом для отдыха на февральских выходных

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Российские туристы массово устремились на Дальний Восток в конце февраля — регион стал самым популярным для отдыха на предстоящих праздниках. Эти данные раскрыл сервис «Яндекс. Путешествия», исследование которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, самыми трендовыми локациями для путешествий стали Амурская область, Хабаровский край и Бурятия. На втором месте оказался Кавказ: туристы выбирают для поездок на февральских выходных Северную Осетию, Карачаево-Черкессию, Кабардино-Балкарию.

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Третьим по популярности направлением стал Урал. Отмечается, что россияне активно бронируют отели в Ханты-Мансийском автономном округе, Челябинске и Тюмени.

В число самых востребованных заграничных направлений вошли Грузия, Южная Корея, Таиланд, Индия и Азербайджан. Из европейских стран россияне чаще всего выбирают Францию и Италию.

На февральских праздниках много туристов посетят Москву. Наряду с Петербургом и Казанью она вошла в топ-три городов по числу бронирований.

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      Мария Борисова
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