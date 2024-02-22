Раскрыт самый популярный регион для отдыха россиян в феврале
Российские туристы массово устремились на Дальний Восток в конце февраля — регион стал самым популярным для отдыха на предстоящих праздниках. Эти данные раскрыл сервис «Яндекс. Путешествия», исследование которого есть в распоряжении «Ленты.ру».
По данным аналитиков, самыми трендовыми локациями для путешествий стали Амурская область, Хабаровский край и Бурятия. На втором месте оказался Кавказ: туристы выбирают для поездок на февральских выходных Северную Осетию, Карачаево-Черкессию, Кабардино-Балкарию.
Третьим по популярности направлением стал Урал. Отмечается, что россияне активно бронируют отели в Ханты-Мансийском автономном округе, Челябинске и Тюмени.
В число самых востребованных заграничных направлений вошли Грузия, Южная Корея, Таиланд, Индия и Азербайджан. Из европейских стран россияне чаще всего выбирают Францию и Италию.
На февральских праздниках много туристов посетят Москву. Наряду с Петербургом и Казанью она вошла в топ-три городов по числу бронирований.