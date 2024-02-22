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12:25, 22 февраля 2024Спорт

Самый титулованный футболист мира получил приговор по делу об изнасиловании

Дани Алвеса приговорили к 4,5 года лишения свободы по делу об изнасиловании

Самый титулованный футболист мира бразилец Дани Алвес получил приговор по делу об изнасиловании девушки в ночном клубе в 2022 году. Об этом сообщает Marca.

Спортсмен приговорен к 4,5 года лишения свободы. Футболист может оспорить решение в Высшем суде Каталонии, а также Верховном суде.

Спортсмена арестовали 20 января 2023 года. По словам предполагаемой потерпевшей, 30 декабря 2022 года в одном из ночных клубов Барселоны футболист запер ее в туалете, где избил и изнасиловал.

Алвес становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

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      Анастасия Борисова
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