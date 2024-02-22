США объявили о своем фаворите на пост генсека НАТО

США сообщили союзникам о поддержке кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО

США поддержат кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон «ясно дал понять союзникам, что мистер Рютте будет прекрасным генеральным секретарем НАТО».

В октябре 2023 года Рютте заявил о готовности возглавить военный альянс. В поддержку его кандидатуры уже высказался президент США Джо Байден, а также более 20 стран — членов НАТО.