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11:11, 23 февраля 2024Бывший СССР

В России отреагировали на заморозку Арменией участия в ОДКБ

Депутат Чепа связал заморозку Арменией участия в ОДКБ с давлением Запада
СюжетНаселение России:

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Армения заморозила участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за давления западных стран, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на решение премьер-министра республики Никола Пашиняна.

«Я думаю, что это происходит под давлением западных стран, в первую очередь Франции. Второе — это попытка той провальной политики, которую проводил Пашинян. Это попытка обвинить в произошедшем [в Нагорном Карабахе] ОДКБ и Россию», — сказал депутат.

По мнению парламентария, решение Еревана не скажется на работе организации в целом.

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О приостановке членства Армении в ОДКБ Пашинян сообщил в интервью телеканалу France 24. По его словам, организация не выполняла свои обязательства в отношении Еревана, особенно в 2021-2022 годах. При этом он отметил, что вопрос о закрытии российской военной базы в Гюмри на повестке не стоит.

Также Пашинян раскритиковал Москву. Он утверждает, что несколько месяцев назад Россия «открыто призвала армянское население свергнуть власть». По его словам, «эта пропаганда из Москвы против него не ослабевает».

В ноябре 2023 года премьер Армении заявил, что действия ОДКБ не соответствуют интересам Еревана. Он подчеркнул, что республика открыто поднимает эту проблему и публично доносит свою позицию.

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