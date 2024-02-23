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11:53, 23 февраля 2024Спорт

Российского хоккеиста признали звездой дня в НХЛ

Российского вратаря «Каролины» Петра Кочеткова признали первой звездой дня в НХЛ

Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters

Российского вратаря «Каролина Харрикейнс» Петра Кочеткова признали первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче против «Флорида Пантерс» Кочетков отразил все 44 броска по своим воротам. Это третий сухой матч голкипера в нынешнем сезоне. «Каролина» одержала победу со счетом 1:0.

Второй звездой дня назван еще один россиянин — нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард оформил хет-трик, принеся своей команде победу (4:0). Третьей звездой дня стал голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон. Он записал на свой счет 38 сейвов.

В нынешнем сезоне НХЛ Кочетков сыграл в 29 матчах, отразив более 90 процентов бросков по своим воротам. Бучневич набрал 46 очков (22 шайбы и 24 передачи) в 54 матчах.

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      Андрей Стрельцов
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