Предсказано будущее рубля

Экономист Григорьев: рубль восстановится и будет стоить 89-91 за доллар

Курс рубля скоро придет в равновесие и опять будет котироваться в диапазоне от 89 до 91 за доллар, считает финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Прогнозом относительно будущего национальной валюты он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Утром 22 февраля доллар на Московской бирже подорожал до 93 рублей впервые с 9 февраля. Курс евро в этот же период поднимался до 100,83 рубля, что стало максимумом с 28 декабря 2023 года.

Текущие изменения на валютном рынке связаны с двумя факторами, полагает эксперт. «Первый фактор связан с тем, что стоимость нефти несколько снижалась в последнее время. Второй фактор — как вы знаете, принят очередной антироссийский санкционный пакет, и предполагается появление еще каких-то санкций. Рынок на это, как всегда, реагирует — у инвесторов повышается желание запастись не российской валютой в расчете на то, что рубль ослабнет и дальше», — объяснил он.

По мнению экономиста, рынок уже отыграл все эти новости и рубль скоро придет в равновесие. «Мне кажется, что в интервале от нескольких дней до двух недель это сойдет на нет. Здесь есть, конечно, фактор, связанный с тем, что как обычно снижаются экспортные поступления. Если экспортный поток восстановится, то, я думаю, быстро придет в равновесие рубль и опять будет где-то на уровне 89-91, если никаких дополнительных негативных факторов не будет», — спрогнозировал Григорьев.

По словам инвестиционного стратега брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексея Михеева, возможный пик укрепления рубля к доллару может прийтись на конец марта. Он предполагал, что к этому времени курс российской валюты может укрепиться до 87-92,5 за доллар на фоне февральского налогового периода и больших выплат по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налогу на дополнительный доход (НДД) со стороны экспортеров.