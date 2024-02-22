Курс евро поднялся до максимума с начала года

Курс евро на Мосбирже поднялся до максимума с 28 декабря 2023 года

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 22 февраля, курс евро поднимался до 100,83 рубля, что стало максимумом с 28 декабря 2023 года, свидетельствуют данные площадки.

Доллар торгуется выше 93 рублей, на максимуме он поднимался до 93,25 рубля. Без учета результата 9 февраля, который объяснили единичной ошибкой трейдера, это самое высокое значение с начала года. Индекс Мосбиржи находится на минимумах с конца января, на уровне 3160 пунктов. Индекс РТС опустился до 1070 пунктов.

Рубль слабеет в ожидании новых пакетов санкций, которые будут введены на вторую годовщину начала боевых действий на Украине. Также усиливается эффект сокращения нефтегазовых доходов в последние два месяца и проблемы, которые начали возникать у экспортеров с получением платежей от крупных торговых партнеров.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов полагает, что на следующей неделе рубль ожидает укрепление, так как перед завершением налогового периода экспортеры должны увеличить продажи валюты.