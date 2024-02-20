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19:43, 20 февраля 2024Экономика

Курс евро выше 100 рублей объяснили

Аналитик Чернов: курс евро превысил 100 рублей на фоне снижения цен на нефть

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Курс евро преодолел отметку в 100 рублей впервые с 9 января на фоне снижения мировых цен на нефть, но запланированный на конец февраля месячный пик налогового периода поддержит национальную валюту, следует из комментария аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, поступившего в «Ленту.ру».

Специалист объяснил, что соответствующая коррекция курса ожидается в начале следующей недели, начиная с 26 февраля.

В ходе торгов во вторник нефть марки Brent подешевела на 0,74 процента, до 82,96 доллара за баррель, а котировки российской Urals опустились на 0,86 процента, до 71,18 доллара. При этом евро вырос более чем на полпроцента к доллару и умеренно прибавлял в отношении корзины из шести основных мировых резервных валют.

Курс евро поднялся выше 100 рублей с утренних 99,63 рубля. За последний месяц российская валюта подешевела более чем на пять процентов из-за сокращения нефтегазовых доходов и ужесточения санкций США, затруднивших расчеты экспортеров с зарубежными партнерами.

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      Дмитрий Воронин
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