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17:54, 20 февраля 2024Экономика

Курс евро вырос до 100 рублей

Курс евро на Московской бирже поднялся до 100 рублей
СюжетКурс доллара:

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Курс евро на Московской бирже вырос до 100 рублей впервые с 9 января. Об этом свидетельствуют данные площадки.

С момента открытия площадки европейская валюта выросла в цене почти на 40 копеек. Утром ее стоимость оценивалась на уровне 99,63 рубля.

Курс доллара тем временем поднялся на 50 копеек, до отметки в 92,66 рубля. На открытии торгов стоимость американской валюты составляла 92,1 рубля.

Курс доллара от TradingView

За последний месяц рубль подешевел более чем на пять процентов из-за сокращения нефтегазовых доходов. Еще одной причиной стало ужесточение санкций со стороны США из-за чего российским экспортерам и импортерам стало сложнее рассчитываться с турецкими и китайскими партнерами.

По словам инвестиционного стратега брокера ВТБ Мои Инвестиции Алексея Михеева, возможный пик укрепления рубля может прийтись на конец марта. К этому времени курс российской валюты может укрепиться до 87-92,5 за доллар. Причиной для этого станут февральский налоговый период и высокие объемы налоговых платежей экспортеров по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

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      Вячеслав Агапов
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