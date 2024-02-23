Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Нефтехимик
Сегодня
17:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Байер
Сегодня
22:30 (Мск)
Майнц
Германия - Бундеслига|23-й тур
Челси
Перенесён
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|26-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
Вильярреал
Испания - Примера|26-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
14:47, 23 февраля 2024Спорт

Стали известны все пары 1/8 финала Лиги Европы

«Аталанта» Миранчука сыграет со «Спортингом» в 1/8 финала Лиги Европы

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка, по итогам которой стали известны все пары 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На этой стадии итальянская «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, встретится с португальским «Спортингом». Азербайджанский «Карабах», чьи ворота защищает Андрей Лунев, сыграет с немецким «Байером».

Остальные пары выглядят следующим образом: «Милан» — «Славия», «Фрайбург» — «Вест Хэм Юнайтед», «Бенфика» — «Рейнджерс», «Рома» — «Брайтон», «Марсель» — «Вильярреал», «Спарта» — «Ливерпуль».

Первые матчи 1/8 финала пройдут 7 марта. Ответные игры состоятся через неделю.

Действующим победителем Лиги Европы является «Севилья». В нынешнем году финал пройдет 22 мая в Дублине на стадионе «Авива».

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления

      Стала известна дата выхода нового альбома Аллы Пугачевой в России

      Россияне оценили работу Путина

      Делегация Израиля отправилась в Париж для консультаций по сделке с ХАМАС

      Стали известны все пары 1/8 финала Лиги Европы

      Американский танк Abrams был замечен под Авдеевкой и попал на видео

      Сергей Лазарев помог с квартирой «диско-бабушке» из Сыктывкара

      Более сотни авто попали в ДТП из-за гололеда

      Котенок залез на турецкого политика на совещании и попал на видео

      Байден заявил о намерении США добиться снижения доходов России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше