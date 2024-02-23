Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:01, 23 февраля 2024Бывший СССР

В Польше заявили о давлении со стороны Украины после шоу с техникой

Польский политик Меклер: Украина устроила шоу, свозя сгоревшую технику к границе

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польский политик Рафал Меклер, связанный с движением перевозчиков, заявил в соцсети Х (бывший Twitter), что Украина пытается оказывать давление на Польшу, свозя к польско-украинской границе сгоревшую сельхозтехнику.

«Украинцы привозят в район КПП "Угринов-Долгобичув" разрушенную на полях технику. Это, должно быть, эмоциональное представление, целью которого является давление на поляков в вопросе экспорта зерна в Польшу», — высказался политик.

Меклер указал, что положение польских фермеров заметно ухудшилось «по вине украинцев». «Я могу поехать на парковку, где стоят машины, забранные у фермеров, я могу пойти на торги, где фермеры теряют свои фермы, потому что не могут позволить себе кредиты», — отметил он, добавив, что протестующие поляки также могут устроить «похожее представление».

Ранее украинцы начали свозить сгоревшую сельхозтехнику на границу с Польшей в качестве жеста протеста в связи с блокадой на границе не только сельхозпродукции, но и других перевозок.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинцы дали ответ протестующим польским фермерам. Сгоревшие грузовики и тракторы свозят на границу

      В Польше заявили о давлении со стороны Украины после шоу с техникой

      Главу Международного союза биатлонистов заподозрили в коррупции

      Россияне стали реже покупать новые автомобили

      Путин подловил Блинкена на словах о бегстве его прадеда из России

      Директора «Ленкома» выписали из больницы

      Volkswagen и Audi отзовут сотни тысяч машин из-за рисков возгорания

      Бывший президент IIHF рассказал об отношении к Овечкину

      Газманов рассказал о мечте встретиться с великими полководцами

      В США заявили о невозможности победы Украины над Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше