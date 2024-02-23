В Польше заявили о давлении со стороны Украины после шоу с техникой

Польский политик Меклер: Украина устроила шоу, свозя сгоревшую технику к границе

Польский политик Рафал Меклер, связанный с движением перевозчиков, заявил в соцсети Х (бывший Twitter), что Украина пытается оказывать давление на Польшу, свозя к польско-украинской границе сгоревшую сельхозтехнику.

«Украинцы привозят в район КПП "Угринов-Долгобичув" разрушенную на полях технику. Это, должно быть, эмоциональное представление, целью которого является давление на поляков в вопросе экспорта зерна в Польшу», — высказался политик.

Меклер указал, что положение польских фермеров заметно ухудшилось «по вине украинцев». «Я могу поехать на парковку, где стоят машины, забранные у фермеров, я могу пойти на торги, где фермеры теряют свои фермы, потому что не могут позволить себе кредиты», — отметил он, добавив, что протестующие поляки также могут устроить «похожее представление».

Ранее украинцы начали свозить сгоревшую сельхозтехнику на границу с Польшей в качестве жеста протеста в связи с блокадой на границе не только сельхозпродукции, но и других перевозок.

