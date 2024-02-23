Власти уточнили информацию о падении летательного аппарата в российском регионе

Оперштаб Кубани уточнил, что в Каневском районе упал один летательный аппарат

Оперативный штаб Краснодарского края уточнил в Telegram-канале, что в Каневском районе упал лишь один летательный аппарат.

По информации властей Кубани, в районе хутора Трудовая Армения подтверждено падение одного летательного аппарата.

В 20.50 пожар локализован. На месте продолжают работать все экстренные службы.

Ранее сообщалось о падении неустановленного летательного аппарата в Каневском районе в Краснодарском крае. На месте крушения загорелся камыш. Инцидент произошел вечером 23 февраля около 20:00.

Позже сообщалось, что упали два летательных аппарата, произошел пожар на площади 250 квадратных метров.