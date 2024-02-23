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21:00, 23 февраля 2024Мир

Задержанный по запросу Украины Чуркин занялся получением убежища

Задержанный по запросу Украины Чуркин занялся получением убежища в Аргентине
Буэнос-Айрес, Аргентина

Буэнос-Айрес, Аргентина. Фото: Mario De Fina / Globallookpress.com

Россиянин Игорь Чуркин, экстрадиции которого требует Украина, начал процесс получения убежища в Аргентине. Об этом рассказал его адвокат Кристиан Рубилар, передает РИА Новости.

По его словам, Чуркину выдали временное разрешение на проживание в стране как беженцу.

«Его статус должен быть еще одобрен, это не происходит автоматически. Но до принятия решения он считается беженцем», — подчеркнул юрист.

Ранее сообщалось, что задержанный по запросу Украины Чуркин предстанет перед комиссией по предоставлению убежища 23 февраля. Тогда Рубилар отмечал, что, если решение органа будет положительным, то экстрадиция россиянина на территорию Украины не состоится.

Полиция Аргентины задержала россиянина по запросу Киева в начале февраля. Сын российского бизнесмена Игоря Чуркина прибыл в страну вместе с семьей как турист. По версии украинского Государственного бюро расследований, задержанный пытался сохранить имущество предприятия «Львовские автобусные заводы» во Львове.

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      Анастасия Астахова
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