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17:55, 24 февраля 2024Бывший СССР

На Украине похвалили начальника российского Генштаба

Глава ГУР Украины Буданов похвалил начальника Генштаба РФ Герасимова за выдержку
СюжетМинобороны:

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов является одним из немногих российских генералов, кто представляет себе происходящее на поле боя и может заставить других генералов работать. Об этом в интервью британскому изданию The Telegraph заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По его словам, у Герасимова есть несколько личных качеств, заслуживающих похвалы, одно из которых — стратегическая выдержка. Буданов отметил, что глава российского Генштаба не раз стоял в шаге от увольнения, но находил выход из ситуации.

«Я могу констатировать, что среди российского генералитета сегодня мы не видим ему замены», — заключил глава ГУР.

Ранее о качествах Герасимова высоко отзывался бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Он говорил, что считал российского военачальника умнейшим человеком и хранил собрание его сочинений.

В том же интервью Буданов назвал неоценимой помощь партнеров Украины в плане разведывательных данных. В качестве примера он привел информацию о пуске российских ракет по территории республики, которую своими силами Киев получить не может.

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      Платон Щукин
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