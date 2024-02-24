Стало известно об ответе Небензи на реплику постпреда США про Навального

После упоминания Навального Небензя напомнил постпреду США о смерти Лира

Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил коллеге из США Линде Томас-Гринфилд о бездействии, из-за которого в украинской тюрьме умер американский журналист Гонсало Лира. Об этом сообщает РИА Новости.

Небензя рассказал, что Томас-Гринфилд во время заседания СБ ООН, посвященному украинской проблеме, упомянула смерть в колонии Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). В ответ он вспомнил умершего в украинской тюрьме Лира, для спасения которого США не сделали ничего. По его мнению, США умалчивают об этом и других преступлениях Киева.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад не может вмешиваться в дела России в ситуации со смертью Алексея Навального.