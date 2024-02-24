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19:23, 24 февраля 2024Бывший СССР

Политолог высказался о возможности Киева вернуть Западу долг за оказанную помощь

Политолог Асафов усомнился в возможности Киева вернуть долг за оказанную помощь

Фото: Andrii Nesterenko / Unsplash

На сегодняшний день у Украины, вероятнее всего, нет возможности вернуть долг Западу за оказанную стране финансовую помощь, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Сейчас существуют оценки, что уже по полученным средствам Украине расплачиваться до 2054 года. Поэтому обсуждается возможность использования российских замороженных средств. Но по сути, что поставки из Франции, что из США, безусловно, это все так или иначе нужно будет компенсировать», — высказался политолог.

Я не думаю, что у Украины вообще есть возможность такой долг отдать

Александр Асафовполитолог

При этом Асафов напомнил, что в мировой политике были прецеденты списания долгов.

«Возможно, здесь что-то такое будет. Но пока финансовые издержки ниже политических издержек от сдерживания России. Поэтому я думаю, что западные страны будут эти деньги просто фиксировать для того, чтобы потом предъявить. А предъявят они обязательно», — заключил он.

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24 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал двустороннее соглашение о безопасности с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Согласно документу, Оттава обязуется выделить Киеву свыше трех миллиардов канадских долларов (2,22 миллиарда американских долларов — прим. «Ленты.ру») макрофинансовой и оборонной помощи в течение 2024 года.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что общий объем помощи, переданной страной Украине, оценивается примерно в один миллиард евро. По его словам, в эту сумму вошла поддержка украинских беженцев и военная помощь от предыдущего правительства Словакии в виде самолетов и зенитно-ракетного комплекса С-300.

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      Варвара Кошечкина
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