Черчесов призвал не называть молодых футболистов талантливыми, чтобы не сгубить

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал не называть молодых футболистов талантливыми. Его слова приводит ТАСС.

«Я не очень люблю слово "талант", я люблю слово "способности". Если мальчику говорить, что он талантлив, это может его загубить, а способности можно развить», — объяснил он.

Ранее Черчесов порассуждал об уровне футбола в стране. Специалист заявил, что не согласен с утверждением о деградации российского футбола. По его мнению, уровень не упал, а стал другим.

28 февраля 2022 года российские сборные и клубы исключили из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвует в квалификации Евро-2024.