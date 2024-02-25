Черчесов призвал не называть молодых футболистов талантливыми
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал не называть молодых футболистов талантливыми. Его слова приводит ТАСС.
«Я не очень люблю слово "талант", я люблю слово "способности". Если мальчику говорить, что он талантлив, это может его загубить, а способности можно развить», — объяснил он.
Ранее Черчесов порассуждал об уровне футбола в стране. Специалист заявил, что не согласен с утверждением о деградации российского футбола. По его мнению, уровень не упал, а стал другим.
28 февраля 2022 года российские сборные и клубы исключили из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвует в квалификации Евро-2024.