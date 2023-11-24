Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бостон Брюинз
Сегодня
21:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Сегодня
21:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Сегодня
22:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Кёльн
Сегодня
22:30 (Мск)
Бавария
Германия - Бундеслига|12-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
23:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Монако
Франция - Лига 1|13-й тур
15:45, 24 ноября 2023Спорт

Черчесов порассуждал о деградации российского футбола

Черчесов не согласился с утверждением о деградации российского футбола

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов порассуждал об уровне футбола в стране. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Специалист заявил, что не согласен с утверждением о деградации российского футбола. «Смотрю туры, могу сравнивать. Если один-два игрока уходят, любой команде необходимо несколько месяцев, чтобы восполнить потерю», — заявил Черчесов.

Тренер добавил, что уровень футбола в России не упал, а стал другим. «В плане самоотдачи, зрелищности и результативности — забивается много голов», — заявил Черчесов.

Ранее эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа оценил уровень футбола в России. Он назвал его низким. «Иностранцы боятся играть в России. В Южной Америке можно найти хороших игроков, но в Европе трудно найти», — отметил спортсмен.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье задержаны высокопоставленные чиновники. Их действия могли повлиять на работу систем ПВО

      В США известного врача уволили за посты о конфликте Израиля и ХАМАС

      Доходы голландского клуба от продажи пива превысили выручку с трансферов

      Известная российская певица рассказала о выигранной на шоу квартире

      В Нидерландах призвали Вилдерса смягчить политику по ЕС для создания коалиции

      Мужчина разбогател на 26 миллионов рублей благодаря ошибке работника закусочной

      В США предрекли интервенцию НАТО на Западную Украину

      Кадыров сообщил о пресечении попыток диверсий в Белгородской области

      ВМФ России получит подлодку «Можайск» в ноябре

      Рок-певица поделилась впечатлениями от материнства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости