Черчесов порассуждал о деградации российского футбола

Черчесов не согласился с утверждением о деградации российского футбола

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов порассуждал об уровне футбола в стране. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Специалист заявил, что не согласен с утверждением о деградации российского футбола. «Смотрю туры, могу сравнивать. Если один-два игрока уходят, любой команде необходимо несколько месяцев, чтобы восполнить потерю», — заявил Черчесов.

Тренер добавил, что уровень футбола в России не упал, а стал другим. «В плане самоотдачи, зрелищности и результативности — забивается много голов», — заявил Черчесов.

Ранее эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа оценил уровень футбола в России. Он назвал его низким. «Иностранцы боятся играть в России. В Южной Америке можно найти хороших игроков, но в Европе трудно найти», — отметил спортсмен.