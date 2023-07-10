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12:02, 10 июля 2023Спорт

Легионер клуба РПЛ оценил уровень футбола в России

Легионер «Сочи» Кристиан Нобоа назвал уровень футбола в России низким

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа оценил уровень футбола в России. Его слова приводит «РБ Спорт».

Легионер назвал уровень футбола в России низким. «Иностранцы боятся играть в России. В Южной Америке можно найти хороших игроков, но в Европе трудно найти», — отметил спортсмен.

27 апреля Нобоа анонсировал получение гражданства России. По словам эквадорца, впервые о российском паспорте он задумался в 2014 году, но тогда не думал, что будет столько времени проводить в стране.

Нобоа играет в России с 2007 года. С 2019 года он выступает за «Сочи». Вместе с клубом хавбек стал серебряным призером сезона-2021/2022 РПЛ и был признан Российским футбольным союзом лучшим игроком того сезона. Ранее полузащитник дважды становился чемпионом России в составе казанского «Рубина» и еще один раз — с петербургским «Зенитом».

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    Дарья Коршунова
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