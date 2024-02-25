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09:18, 25 февраля 2024Спорт

Дубль и передача Капризова помогли «Миннесоте» победить в матче НХЛ

Дубль и передача Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» победить «Сиэтл» в НХЛ

Фото: Joe Nicholson / Reuters

«Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Победить команде помог в том числе российский форвард Кирилл Капризов. Нападающий отметился дублем и результативной передачей.

Всего в текущем сезоне Капризов провел 50 в регулярном чемпионате. 26-летний форвард забросил 24 шайбы и сделал 36 результативных передач.

20 февраля Капризов отметился необычным достижением. Он стал третьим россиянином, который набрал шесть очков в одной игре регулярного чемпионата НХЛ. Ранее это удавалось Сергею Макарову и Никите Кучерову.

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