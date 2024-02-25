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07:52, 25 февраля 2024Мир

Япония введет новые санкции против России

NHK: Япония готовит новые санкции против российских лиц и организаций
СюжетСанкции против России:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Токио введет новые санкции против российских лиц и организаций, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала NHK.

Премьер-министр страны Фумио Кисида в разговоре с журналистами рассказал, что правительство Японии готовит новые ограничения для российских компаний и физических лиц. «Кисида заявил, что он планирует наложить дополнительные санкции на российских индивидуальных лиц и организации», — подчеркнул телеканал.

Ранее стало известно, что страны G7 собираются принудить Москву компенсировать убытки Украине, передав Киеву замороженные активы России. Государства «Большой семерки» ищут возможности использовать данные активы для поддержки Киева.

Кроме того, они продолжат вводить ограничения против поддерживающих Россию стран.

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      Марина Совина
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