В G7 пообещали санкции против поддерживающих Россию стран

Страны G7 пообещали вводить санкции против поддерживающих Россию стран

Страны «Большой семерки» (G7) продолжат вводить санкции против поддерживающих Россию стран, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на итоги виртуального саммита G7.

Как говорится в коммюнике, государства будут принимать меры «против субъектов третьих стран, которые материально поддерживают войну России». «В том числе путем введения дополнительных мер в отношении организаций, где это необходимо, в третьих странах», — пообещали в заявлении.

Страны G7 призвали другие государства воздержаться от помощи Москве.

Ранее послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали 13-й пакет санкций против России. В ограничительный список добавлены около 200 юридических и физических лиц.