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23:38, 24 февраля 2024Мир

В G7 пообещали санкции против поддерживающих Россию стран

Страны G7 пообещали вводить санкции против поддерживающих Россию стран

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Страны «Большой семерки» (G7) продолжат вводить санкции против поддерживающих Россию стран, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на итоги виртуального саммита G7.

Как говорится в коммюнике, государства будут принимать меры «против субъектов третьих стран, которые материально поддерживают войну России». «В том числе путем введения дополнительных мер в отношении организаций, где это необходимо, в третьих странах», — пообещали в заявлении.

Страны G7 призвали другие государства воздержаться от помощи Москве.

Ранее послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали 13-й пакет санкций против России. В ограничительный список добавлены около 200 юридических и физических лиц.

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      Марина Совина
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