Министр спорта оценил вероятность отмены карты болельщика

Министр спорта Олег Матыцин: введение карты болельщика пересмотру не подлежит

Министр спорта Олег Матыцин оценил вероятность отмены карты болельщика на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Его слова приводит РИА Новости.

Политик отказался считать, что карта болельщика убивает футбол. Он заявил, что решение было принято ради безопасности и культуры спортивного боления. «Это решение президента, никакой обратной дороги не будет», — подчеркнул Матыцин, добавив, что решение пересмотру не подлежит.

В мае 2023 года правительство РФ упростило получение Fan ID для трех категорий граждан. Теперь удаленно карту болельщика могут получить дети до 14 лет, инвалиды и пенсионеры.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре 2021 года. Для прохода на трибуны на матчи РПЛ каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя, которую ранее было невозможно оформить удаленно. В ответ на это решение активные фанаты клубов РПЛ, кроме грозненского «Ахмата», объявили о бойкоте матчей лиги.