Правительство РФ упростило получение карты болельщика для детей, инвалидов и пенсионеров

Правительство РФ упростило получение Fan ID для трех категорий граждан. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Начиная с 26 мая 2023 года идентификация детей до 14 лет будет проходить удаленно — если данные о них представлены в подтвержденной учетной записи родителя или законного представителя на портале госуслуг, то карта болельщика будет выдаваться автоматически», — говорится в заявлении.

Также упрощено получение паспорта болельщика для инвалидов и пенсионеров. Для них на каждом стадионе, где проводятся матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), будут организованы отдельные окна, где они смогут получить карту без очереди.

27 марта президент России Владимир Путин поручил упростить систему Fan ID. С такой же инициативой выступили клубы РПЛ.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре 2021 года. Для прохода на трибуны на матчи РПЛ каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя, которую ранее было невозможно оформить удаленно. В ответ на это решение активные фанаты клубов РПЛ, кроме грозненского «Ахмата», объявили о бойкоте матчей лиги.