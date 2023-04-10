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15:21, 10 апреля 2023Спорт

Клубы РПЛ выступили с инициативой по упрощению использования Fan ID

Клубы РПЛ предложили использовать Fan ID только на топ-матчах чемпионата страны

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили с инициативой по упрощению получения Fan ID. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Ряд команд предложил использовать Fan ID только на топ-матчах чемпионата страны, такие как московские дерби и «Зенит»«Спартак». Также клубы попросили не изменять систему допуска на матчи Кубка России, где на данный момент паспорт болельщика потребуется только на финале турнира.

Кроме того, было предложено перейти на удаленный формат выдачи документа и открыть мобильные пункты МФЦ возле стадионов. Клубы также попросили сделать послабления или полностью освободить от необходимости оформлять Fan ID детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.

27 марта президент России Владимир Путин поручил упростить систему Fan ID. Соответствующие меры должны принять прежде всего в отношении инвалидов, пенсионеров и детей. Срок выполнения задачи — 1 мая 2023 года.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре 2021 года. Для прохода на трибуны на матчи РПЛ каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя, которую ранее было невозможно оформить удаленно. В ответ на это решение активные фанаты клубов РПЛ, кроме грозненского «Ахмата», объявили о бойкоте матчей лиги.

Дарья Коршунова
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