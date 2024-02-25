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17:07, 25 февраля 2024Спорт

Названы пять упражнений для исправления осанки

Фото: Scott Webb / Unsplash

Эксперты Men Today назвали пять упражнений для исправления осанки, которые также помогут избежать боли в пояснице.

Первое упражнение — вытягивание поясницы. Оно выполняется лежа на животе. «Поднимите голову и плечи от коврика, используя мышцы нижней части спины. Руки все это время должны находиться по бокам, они не помогают подниматься. Задержитесь на 10 секунд», — описана правильная техника выполнения.

Затем предлагается выполнить наклоны плечом к бедру в положении на четвереньках. Правым плечом тянитесь к правому бедру, сохраняя позвоночник параллельно полу, затем поменяйте сторону.

Также можно делать безопасную растяжку с дыхательной гимнастикой. Встаньте с опорой на колени и ладони, сделайте выдох и максимально округлите спину, а на вдохе максимально выгните ее.

Кроме того, эксперты советуют делать наклоны назад и в сторону. Наклоны назад выполняются с двумя поднятыми прямыми руками, при этом тело удерживается мышцами пресса. Наклоны в стороны выполняются с одной поднятой рукой (противоположной стороне наклона).

Ранее была описана идеальная утренняя зарядка для похудения. Для начала было рекомендовано выполнить 20 отжиманий и 20 приседаний, затем лодочку, после — поднимать руки вверх одновременно с ногами, при этом не сгибая локти и колени. Последним упражнением станет планка с утяжелением.

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      Андрей Стрельцов
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