Капитан «Вашингтона» Овечкин прервал десятиматчевую результативную серию в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прервал десятиматчевую результативную серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Капитан столичного клуба не смог отличиться результативными действиями в матче с «Флоридой Пантерс». Команда Овечкина проиграла в овертайме со счетом 2:3. Этот матч стал для россиянина 1400-м в регулярных чемпионатах НХЛ.

В предыдущих десяти матчах Овечкин забросил восемь шайб и сделал шесть пасов. Он показал такую результативную серию впервые с 2018 года. Всего в текущем сезоне россиянин провел 53 матча, забил 16 голов и отдал 26 передач.

21 февраля 38-летний Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В активе россиянина 838 заброшенных шайб, канадец отличился 894 раза.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон».