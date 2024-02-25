«У нас совсем все по-другому». Российские десантники взяли в плен двух бойцов элитной бригады ВСУ. Что они рассказали?

ВС РФ взяли в плен военных элитной 82-й бригады ВСУ на запорожском направлении

Российские десантники взяли в плен двух военнослужащих 82-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском участке фронта. Руководство украинской армии еще в середине прошлого года отправило бойцов данного элитного подразделения в Запорожскую область для контрнаступления.

Пленные рассказали о встрече с российскими военнослужащими и сравнили их тактику с собственной. В частности, украинский десантник Максим Попок отметил слаженность работы россиян.

У них (...) все стабильно, друг друга понимают, и знает каждый свою позицию, у нас не так, у нас совсем все по-другому Максим Попок пленный украинский десантник

Украинский десантник описал попадание в российский плен

По словам Попка, трое украинских военных по рации доложили руководству о том, что занятую ими позицию пора покидать, так как весь окоп разрушен. Через час командиры приняли соответствующее решение, и военные начали движение.

Получается, что старший нас повел не в ту сторону, не работал планшет, мы повернули в другую сторону и пошли вдоль лесопосадки, и потом началась стрельба, начали отстреливаться Максим Попок пленный украинский десантник

В результате один из военнослужащих с позывным Борода, замыкавший колонну, не выжил, а Тихон, шедший первым, получил ранение. Пленный уточнил, что российские бойцы впоследствии эвакуировали раненого украинского солдата в тыловой район.

Пленный рассказал о трудностях ВСУ на запорожском направлении

Попок признался, что бойцам ВСУ приходится идти пешком более десяти километров до позиций на запорожском участке фронта — ближе к позициям никто не подъезжает из-за активной работы российской артиллерии.

По его словам, военных на максимально близкое расстояние довозят бронетранспортеры. При этом маршрут следования проходит по лесопосадкам и танковым траншеям.

На себе я нес портфель, (...) было три гранаты и три магазина. Когда мы выходили, нам говорили, что [проведем на позиции] не больше пяти дней. Получилось так, что мы сидели десять суток. Из еды было печенье и конфеты. И две бутылки воды Максим Попок пленный украинский десантник

Ранее стало известно об ожесточенных боях в Запорожье

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов доложил, что в центре Работино Запорожской области идут ожесточенные бои. При этом инициатива, по его словам, остается за Вооруженными силами России.

Работино стало одной из самых горячих точек на запорожской линии фронта. Сейчас там идут ожесточенные бои, в том числе за центр села Владимир Рогов глава общественного движения «Мы вместе с Россией»

Рогов уточнил, что российских военных поддерживают артиллерия и фронтовая авиация, украинские войска же отвечают активным использованием дронов. Кроме того, продолжаются артиллерийские дуэли. Глава движения добавил, что в случае отхода ВСУ из Работино будет ликвидирован работинский выступ, что в свою очередь нивелирует результаты украинской армии во время летнего контрнаступления.