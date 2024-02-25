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08:05, 25 февраля 2024Спорт

Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в коротком обтягивающем топе

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Легкоатлетка позировала в черном обтягивающем боди и сером костюме в клетку. «Фотобомба во всей красе», — написала она. Шмидт праздновала день рождения подруги.

В июне 2022 года Шмидт бросила вызов нападающему Неймару. Легкоатлетка спросила у подписчиков, должны ли они провести забег. Она обратила внимание на то, что у футболиста много дел, но он мог бы выделить ей немного времени.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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      Анастасия Борисова
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