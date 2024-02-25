Словацкий призер Олимпиады осудил выступающих в России хоккеистов

Призер Олимпиады Поспишил заявил, что КХЛ служит инструментом пропаганды

Бронзовый призер Олимпийских игр Кристиан Поспишил высказал мнение об игре словаков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его слова приводит Sport Aktuality.

Спортсмен заявил, что ни за что не поехал бы в Россию, так как КХЛ служит инструментом пропаганды. «Мне было бы стыдно за сборную Словакии, если бы в ней играли хоккеисты из КХЛ», — осудил он соотечественников.

27-летний Поспишил выступает за чешский клуб «Комета» из города Брно. В составе сборной Словакии он завоевал бронзу Олимпиады-2022.

В сентябре 2022 года в Федерации хоккея Словакии заявили, что намерены вызывать хоккеистов в сборную в соответствии с их текущей формой вне зависимости от того, в какой лиге они выступают. Однако в марте в организации изменили решение, отказавшись от сотрудничества с хоккеистами из КХЛ.